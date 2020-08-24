إعدام أغذية فاسده و 282 لتر عصائر وألبان فى حملات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية،إعدام 1944 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 282 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمى وتغير فى الخواص الطبيعية.

جاء ذلك فى اطار خطة المرور على المنشآت، وبناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكى وكيل الوزارة، الى فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة، وذلك لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.

تم المرور خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس على 274 منشأة وتحرير 123 محضر جنح صحية لوجود مخالفات فى هذة المنشأت، كما تم التوصية بغلق 91 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص.

كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1944 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 282 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمى وتغير فى الخواص الطبيعية ، كما تم إرسال 454 عينة تم أخذها وإرسالها الى المعامل للفحص، وتم ضبط 980 كيلو أغذية متنوعة كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا فى المحلات التى تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة،وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التى لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا فى نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.