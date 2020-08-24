إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بزراعى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم 3 سيارات ودراجة بخارية بمركز ايتاى البارود بزراعى البحيرة ،كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، بالفحص تبين إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتى نقل وسيارة ملاكى ودراجة بخارية باحد الطرق الفرعية بمركز ايتاى البارود.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما أصيب 18 شخص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة.