إصابة شخصين فى حادث مرورى بطريق المحمودية بالإسكندرية (صور)

كانت قد تلقت غرفة عمليات مرور الإسكندرية برئاسة اللواء أمجد انور، بحادث مروري بتصادم سيارتين على طريق محور المحمودية أمام شركة منصور، وانقلاب إحدى السيارات.

توجهت قوة من قسم الرمل ثان وحده المرور المكلفة بالطريق، وتبين تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص وانقلاب السيارة الملاكي وإصابة قائدى السيارتين، وقام المقدم هيثم عبدالمنعم المسئول عن محور المحمودية بإدارة المرور، بتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيلها.

أجريت المعاينة الأولية، وتبين أن السيارتين كانت تسير بنفس الطريق وبسرعة، وقيام إحد السيارتين بمحاولة المرور من الأخر، مما أدى إلى اصطدامهما الحادث، وانقلاب السيارة الملاكى، وأصيب قائديها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.