إصابة خمسة من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شهد الطريق الصحراوى الشرقى فى محافظة بنى سويف انقلاب سيارة ملاكى اتجاه محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث أصيب زوجان وثلاثة من أطفالهما، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى أمام كافتريا السوهاجى اتجاه المنيا بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثنين، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى فى بنى سويف.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الزوج ويدعى أدور شكرى بشرى 41 سنة، عامل مصابا بجروح وكدمات متفرقة، وزوجته عزيزه زكى جيد 31 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأطفالهم " مينا" 5 سنوات، "يوسف"13سنة، "بافلى" 11سنة،وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمين بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.