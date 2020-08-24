اليوم السابع
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إسرائيل تؤجل الموعد النهائي لإقرار الميزانية وتتفادى انتخابات مبكرة أخرى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:48 م
إسرائيل تؤجل الموعد النهائي لإقرار الميزانية وتتفادى انتخابات مبكرة أخرى نتنياهو
رويترز

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نجح زعيما الحكومة الائتلافية في إسرائيل اليوم الاثنين في تجنيب البلاد الإنزلاق إلى رابع انتخابات عامة في أقل من عامين بموافقتهما على تأجيل الموعد النهائي لإقرار الميزانية.
 
ويختلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع شريكه الرئيسي في الائتلاف وزير الدفاع بيني جانتس حول ما إذا كان يجب إصدار ميزانية لعام واحد أو عامين بينما تغذي موجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19 أزمة اقتصادية.
 
وبموجب القانون فإن الفشل في الموافقة على ميزانية في البرلمان بحلول الخامس والعشرين من أغسطس آب من شأنه أن يطلق بشكل تلقائي انتخابات، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة جانتس اتفقا على تأجيل المهلة لمدة 120 يوما.
 
وصدًق البرلمان على التأجيل في اقتراع قبل ساعتين من موعد انتهاء المهلة الأصلية عند منتصف الليل.

إسرائيل

إقرار الميزانية

انتخابات مبكرة

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