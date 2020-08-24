اليوم السابع
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إسبانيا تعلن تسجيل 2060 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:11 م
إسبانيا تعلن تسجيل 2060 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مواجهة كورونا فى إسبانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 2060 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشارت وزارة الصحة الإسبانية في إحصائية يومية، إلى ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي بواقع 2060 ليصل إلى 405436، في تراجع نسبي لمستوى الحالات الجديدة مقارنة مع الايام الأخيرة.

وأضافت وزارة الصحة الإسبانية، أن عدد الوفيات بالفيروس خلال السعات الـ24 الماضية بلغ 3 حالات، وتم بالتالي تسجيل 96 متوفيا خلال الأيام الـ7 الأخيرة، بينما وصلت الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في إسبانيا حتى الآن إلى مستوى 28872.

وسبق أن واجهت إسبانيا ارتفاعات حادة جديدة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن ألغت السلطات نظام العزل الصحي العام الذي استمر 3 أشهر، إلا أن وتيرة زيادة الوفيات كانت أقل بكثير مما بلغته في فترة ذروة التفشي أواخر مارس.

 


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