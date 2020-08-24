إزالة 6 حالات بناء مخالف بمدينة الأقصر × 24 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر،أنه قام مجلس المدينة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقسم شرطة الأقصر، تحت إشراف العميد محمد عبد العال أبو عايد مأمور البندر، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام ياسين مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، مواصلة حملات إزالة التعديات بالمدينة.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت على مدار الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ إزالة 6 حالات مخالفة بناء بدون ترخيص من السلطة المختصة بمساحة 424 م2 بمنطقة حى جنوب وشمال والمطار، وهى عبارة عن 3 منازل مبنية من الطوب الأحمر وأسقف من الخشب و3 أسوار وبلكونات أدوار مخالفة، وتم تنفيذ الإزالات على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشارك بالحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وحسن خليدى رئيس حى جنوب، وأحمد زين رئيس حى شمال، وشعبان أبو المجد نائب رئيس حى المطار، وأحمد دياب رئيس قسم الإشغالات ومشرفين التنظيم بالإدارة الهندسية.

وفى نفس السياق أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه فى إطار الجهود التى يقوم بها مركز التحسين المستمر CIC للارتقاء وتطوير العمل المحلي، فقد انتهى فريق عمل المركز من مرحلة استخراج البيانات وتحليلها من نماذج الاستبيان التى تم توزيعها سالفاً على العاملين بديوان مدينة الأقصر، وذلك للتعرف على أهم التحديات التى تواجههم فى أداء محلى متميز، وأيضاً احتياجاتهم التدريبية للوصول بهم إلى مستويات وظيفية عالية الجودة، وقام فريق عمل المركز ووفقاً لما أسفرت عنه نماذج الاستبيان، بمناقشة هذه المشكلات التى تقف حائلاً فى تحقيق رضا الموظفين عن عملهم والامكانيات المتاحة لديهم فى الإدارات المختلفة والتى تؤثر على بيئة العمل ككل وأيضاً يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطن..

وأوضح العميد أيمن الشريف، فى بيان صحفى، أنه تقرر البدء فى التواصل مع العاملين والتعرف على مشكلاتهم عن قرب من خلال لقاءات تحمل الطابع الودى فى سياقها، وذلك تقديراً منه للجميع وأن يحظى كل موظف بوقت كافى لعرض مشكلته على بشكل مباشر، وأن يبعث فيهم روح الطمأنينة والسلام بأن كل شئ قابل للنقد البناء والتعديل حتى وأن كان هذا النقد يخص السلطة المختصة داخل المدينة مادام يحقق الصالح العام، حيث ستتم هذه الزيارات وفقاً لبرنامج زمنى محدد لإنهائها فى الموعد المقرر لها مع كافة الإدارات والوقوف على كافة التحديات بشكل سليم.