إزالة أكبر ورم مبيض فى العالم يزن أكثر من 50 كيلو فى الهند

كتبت نهير عبد النبى

نجح أطباء فى استئصال أكبر ورم مبيض فى العالم يزن أكثر من 50 كيلو من امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا فى الهند، كانت المرأة الهندية قد اشتكت من قبل عندما بدأ وزنها يتضخم وأنها لم تعد قادرة على المشى لأن قدميها بدأت تتورم، وحسب ما ذكرته ديلى ميل، لم تكن لديها أى فكرة عن وجود ورم عملاق ينمو على مبيضها وكان مسئولاً عن 45% من إجمالى وزن جسمها، وقاد الدكتور آرون براساد الجراحة فى مستشفى إندرابراسثا أبولو فى دلهى بالهند.

وقال: لم أشهد شيئًا كهذا من قبل خلال مهنتى فى أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة، يجب أن نعتبرها معجزة أن المرأة تتعافى جيدًا بعد إجراء العملية لأكثر من 180 دقيقة، يُعتقد أن وزن الورم كان سيؤدى إلى انفجار مبيضها إذا تُرك دون علاج.



الورم

تلقت المرأة عملية نقل دم قبل العملية لأنها بدأت تعانى من فقر الدم، ما تسبب فى انخفاض نسبة الهيموجلوبين - وهو المسئول عن نقل الأكسجين فى الدم - وأثنى الدكتور براساد على فريقه للعمل "الرائع" الذيى قاموا به عند إزالة الورم، وقال: "أرى أن الطريقة التي أجريت بها العملية هي إنجاز رائع، فلم يكن هناك مجال للخطأ. بذل الفريق جهودًا جديرة بالثناء ، على أقل تقدير.

كان أبهيشيك تيواري طبيبًا آخر شارك في الجراحة ، وقال إنه بينما كان مسرورًا لأن المريضة بدأت في التعافي بسرعة، إلا أنها كانت محظوظة أيضًا لأن الورم لم يتسبب في فشل أي من أعضائها، كان من المقرر أن يخرج المريض اليوم ، بعد يوم واحد فقط من إجراء الجراحة.