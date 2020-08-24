ونسبت الصحيفة إلى مصدر طبى، قوله إن الهدف من تجريب اللقاح على هذه العينات هو التأكد من مدى فاعليته، وما إذا كانت له تأثيرات جانبية، حيث سيتم إخضاع المتطوعين لاجراءات مراقبة طبية شديدة.
 