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أوقاف المنوفية تستعد لصلاة الجمعة.. تعرف على التفاصيل

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:55 م
أوقاف المنوفية تستعد لصلاة الجمعة.. تعرف على التفاصيل الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزاره الأوقاف بالمنوفية،
المنوفية - فريق المحافظات

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عقد الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، اجتماعا مع مديرى إدارات الاوقاف الفرعية، استعدادا لافتتاح المساجد الجمعة القادمة، ولنظر الاحتياطات اللازمة للاستقبال. 

وقال عبدالمؤمن، أنه تم التأكيد على عدة أمور، منها استمرار تعليق، جميع الأنشطه الدعويه ولحين صدور تعليمات أخرى، والاستمرار فى تعقيم وتطهير المساجد من اليوم وحتى الخميس القادم، ووضع العلامات التباعديه فى المساجد، وأشار إلى ضرورة الالتزام لجميع العاملين في المساجد بالكمامه والمصلى الخاص حتى يكونوا قدوة لغيرهم. 

وشدد عبد المؤمن على ضرورة التزام خطباء المساجد بعنوان الخطبة (الأمل حياة)، وكذلك الالتزام بالوقت وهو عشر دقائق فقط . وقال إنه تم التوسع فى أعداد المساجد التى تقام بها خطبة الحمعة، بشرط أن يكون بها إمام وخطيب أو خطيب مكافأة وعدد اثنين عمال مع غلق جميع الزوايا التى بجوارها مساجد كبرى.

ونبه عبد المؤمن على مديرى الإدارات بالمرور المكثف وإلغاء جميع الإجازات عدا الوجوبية، لما بعد صلاة الجمعة القادمة، لافتا إلى أن جهاز المتابعة بالمديريه وتفتيش الدعوه بالادارات عليهم متابعه سير العمل، بالمساجد والتواصل مع غرفه عمليات المديريه بصفه مستمرة

وكانت تعليمات فتح المساجد لصلاة الجمعه حسب تعليمات وزارة الأوقاف من فتح المساجد التى بها إمام وخطيب أو خطيب مكافأه مع غلق الزوايا، مدة الخطبه لاتزيد عن عشر دقائق تحت اى ظرف، الالتزام الكامل بالتباعد والكمامات واستخدام مصليه خاصه، عدم استقبال النساء أو الجنائز أو عقود الزواج بالمساجد، الوضوء بالمنازل لغلق دورات المياه كليا، واذا امتلأ المسجد عن آخره فلا تتحرج من الصلاه ببيتك، ولك الأجر إن شاء الله على قدر نيتك

 

 

 

 


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