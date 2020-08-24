اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الأقصر تطلق حملة تطهير وتعقيم المساجد تمهيدًا لفتحها الجمعة المقبلة.. صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:39 م
أوقاف الأقصر تطلق حملة تطهير وتعقيم المساجد تمهيدًا لفتحها الجمعة المقبلة.. صور
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه بناء على تعليمات الوزارة واستمرارًا للعمل بالإجراءات الاحترازية، فإنه قد تم اليوم الإثنين، بداية الحملة الخاصة بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها وذلك فى كل فى النطاق الجغرافى لكل إدارة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم بدء حملة تطهير المساجد اليوم، فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، مع المتابعة الشخصية لمديرى الإدارات لهذا الأمر، والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة، وذلك استعدادًا لافتتاح المساجد لاستقبال روادها لأداء صلاة الجمعة، وذلك طبقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم تشكيل عدة لجان للمرور على مساجد المحافظة لتطبيق تعليمات وقرارات الوزارة، حيث إنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وجه فيها فضيلته بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر.

وتم تشكيل لجنة بعضوية الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، ولجنة بعضوية الشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية.

FB_IMG_1598296565898
 

 

FB_IMG_1598296566326
 

 

FB_IMG_1598296569048
 

 

FB_IMG_1598296578582
 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

تطهير مساجد الاقصر

اخبار مصر

تعقيم المساجد

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة