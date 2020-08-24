أوقاف الأقصر تطلق حملة تطهير وتعقيم المساجد تمهيدًا لفتحها الجمعة المقبلة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه بناء على تعليمات الوزارة واستمرارًا للعمل بالإجراءات الاحترازية، فإنه قد تم اليوم الإثنين، بداية الحملة الخاصة بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها وذلك فى كل فى النطاق الجغرافى لكل إدارة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم بدء حملة تطهير المساجد اليوم، فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، مع المتابعة الشخصية لمديرى الإدارات لهذا الأمر، والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة، وذلك استعدادًا لافتتاح المساجد لاستقبال روادها لأداء صلاة الجمعة، وذلك طبقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم تشكيل عدة لجان للمرور على مساجد المحافظة لتطبيق تعليمات وقرارات الوزارة، حيث إنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وجه فيها فضيلته بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية فضيلة الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر.

وتم تشكيل لجنة بعضوية الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، ولجنة بعضوية الشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية.















