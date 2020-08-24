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أهمية قانون "التجارب السريرية" فى تغطية خاصة لـ"تليفزيون اليوم السابع"

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:34 م
أهمية قانون "التجارب السريرية" فى تغطية خاصة لـ"تليفزيون اليوم السابع" مداخلة النائب أيمن أبو العلا مع تليفزيون اليوم السابع
محمد محسوب

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أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التجارب السريرية يحمي الباحث والمبحوث من الوقوع تحت طائلة القانون، إذ يوفر القانون للمبحوث أن يعرف بالكامل التجربة الطبية التى ستتم عليه، كذلك يعرف المبحوث أن أبحاثه ستخرج إلى النور ويحميه قانونياً.

جاء ذلك خلال التغطية الموسعة التي أجراها "تليفزيون اليوم السابع"، عن موافقة البرلمان على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميا بالتجارب السريرية. أعد الفقرة محمد محسوب، وقدمها تامر إسماعيل ورغدة بكر.

وأكد أبو العلا، أنه خلال الفترة الماضية كانت تجرى تجارب غير دقيقة وغير منظمة وجاء القانون لمراجعة وتطبيق أخلاقيات البحث العلمى، إذ يتضمن مجلس أعلى لوقف التجارب أو استمرارها أو اعتمادها من الأساس، موضحا أن الضوابط الأخلاقية للقانون تتمثل فى أن يتم إجراء التجارب وفق بروتوكول موثق فى المؤسسة البحثية التى يتم العمل بها.

 


قانون الأبحاث السريرية

البرلمان

مجلس النواب

مجلس النواب المصري

تليفزيون اليوم السابع

ايمن أبو العلا

وزارة الصحة

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