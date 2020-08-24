اليوم السابع
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الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:17 م
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أمطار غزيرة على مقاطعة قانسو بشمال غربى الصين والخسائر فادحة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 06:55 م
أمطار غزيرة على مقاطعة قانسو بشمال غربى الصين والخسائر فادحة آثار الأمطار
كتب خالد إبراهيم

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ذكرت السلطات المحلية الصينية أن الأمطار الغزيرة بمقاطعة قانسو بشمال غربى الصين تسببت في حدوث فيضانات في 3 أنهار بالمقاطعة، وأوضحت دائرة موارد المياه بالمقاطعة أن المياه تخطت مستويات التحذير في نهرى تاوخه وداشيا، وهما رافدان للنهر الأصفر، وكذلك نهر بايلونج الذى يصب فى نهر اليانغتسي، وسط هطول أمطار غزيرة يومى السبت والأحد.

وفعّلت المقاطعة الاستجابة للطوارئ من المستوى الثاني لمواجهة الفيضانات، وهو ثانى أعلى مستوى في نظام الاستجابة للطوارئ بالبلاد المكون من 4 مستويات.

اثار الأمطار
آثار الأمطار

وتسببت العواصف المطيرة والفيضانات في إلحاق الدمار بمقاطعة قانسو منذ العاشر من أغسطس، ما أسفر عن تدمير 721 كم من حواجز الأنهار، حيث تدفقت مياه الفيضانات على طول 2.5 كم من تلك الحواجز المنهارة إلى داخل المدن والقرى، وتضرر أكثر من 1.2 مليون شخص جراء ذلك.

وقامت محافظة تشوتشو، وهي من بين أكثر المناطق المتضررة من الفيضانات، يوم الأربعاء الماضى، بتفعيل أعلى درجة من الاستجابة للطوارئ للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث الطبيعية.

أمطار الصين
أمطار الصين

ودُمرت الطرق في مركز قرى تشوقاونا وانقطعت الكهرباء ووسائل الاتصالات، وأُجليَ أكثر من 2500 شخص بشكل عاجل، وشهدت تشوتشو انهيارا طينيا مدمرا أسفر عن مصرع أو فقدان أكثر من 1700 شخص فى أغسطس.


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الصين

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