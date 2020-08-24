وأظهرت بيانات الصحة الأفغانية - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين أيضا من جراء الإصابة بالفيروس على مدار الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد حتى الآن إلى 1389 حالة وفاة.

وعلى مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية أيضا، تماثل 149 مريضا بالفيروس للشفاء؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 28 ألفا و360 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنه حتى الآن، تم إجراء 101 ألف و208 اختبار فيروس كورونا في مراكز الحكومة ويوجد 8 آلاف و305 حالة إصابة نشطة بالفيروس في البلاد.