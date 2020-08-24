أسعار الذهب اليوم ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 860 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 4 جنيهات عقب هبوط جنيهين صباحاً، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 860 جنيها للجرام، مع استمرار تذبذب أسعار أوقية الذهب عالمياً ما بين 1948 إلي 1955 دولارا.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 737.15 جنيه.

عيار 21 : 860 جنيها.

عيار 24 : 982.85 جنيه.

الجنيه الذهب : 6880 جنيه.

السعر العالمي : 1955 دولار.

وأنهي سوق الذهب المصري تعاملاته الأسبوع المنقضى على تراجع بقيمة 14 جنيها للجرام، رغم أن الأسعار لم تختلف كثيرا خلال الأسبوع الثاني والثالث من أغسطس الجارى، فيما تشير بعض التقديرات إلي أن مبيعات الذهب ارتفعت بصورة ملحوظة نسبيا وأصبحت المحلات تنتعش بشكل جزئي، ويبدو أن الكثير قرر الشراء لعدم وجود فائدة من الانتظار والأسعار الحالية وإن كانت مرتفعة إلا أنها تمثل أسعار الفترة الحالية، بحسب رجب حامد خبير سوق الذهب.

معظم المشتريات فى الذهب المشغول تتراوح أوزانها من 5 جرامات إلى 50 جرام من عيارات 21 أو عيارات 18 وكما أن الشكوى من ارتفاع المصنعيات بالصاغة المصرية اصبحت اقل من الفترات السابقة لأن أغلب التجار دوما يخفضون أسعار المصنعيات مع ارتفاع أسعار الخام للترويج عن المبيعات والعكس فى حالة انخفاض الأسعار، وفق ما يراه حامد، إلا أن الواقع يشهد عكس ذلك لأن التجار متمسكون بمصنعية المشغولات.

وكان الذهب انهى تداولات الأسبوع الماضى على ثبات قرب مستوى 1940 دولار على الرغم من تذبذب حركة الأسعار التي بلغت أكثر من 100 دولار بين أعلى سعر حققه الذهب مطلع الشهر الجارى ومقارنة بسعر يوم الاثنين الماضي، فى ظل توقعات أن يستمر تصحيح الذهب إلى كسر حاجز 1900 دولار

وتسبب قرار البنك الفيدرالى الأمريكي، الأربعاء الماضى، بالإبقاء على سعر الفائدة، أصاب الأسواق بربكة على الرغم انه قرار متوقع ويفترض أن يؤثر بالسلب على قوة الدولار و يستفيد منه الذهب إلا أن الاونصة لامست يوم الجمعة مستوى 1913 دولار، لكن عاودت الصعود لتغلق على سعر 1940 دولار

محليا انهي الذهب تعاملاته هذا الأسبوع على سعر 858 جنيها للجرام، مقارنة ب 872 جنيها للجرام وهو سعر الذهب مطلع الأسبوع، مسجلا هبوط بقيمة 14 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.