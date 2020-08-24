اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. انخفاض الليمون لـ6 جنيهات

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. انخفاض الليمون لـ6 جنيهات خضراوات وفاكهة
‎كتب مدحت وهبة

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‎تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضراوات استقرار على مدار الأيام الماضية.

‎وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

‎-الطماطم بسعر 3.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 7.5 جنيه للكيلو والجزر 8 جنيهات والخيار 7.5 جنيه.
‎-الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5 جنيهات للكيلوجرام.

‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 3 جنيهات والليمون 6 جنيهات.
‎-الباميا الخضراء بـ 20 جنيها
‎‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيه.
‎‏‎-تفاح امريكى بـ 35 جنيها
‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ9 جنيهات
‎‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه
‎‏‎-الموز المستورد بـ28 جنيها
‎‏‎-العنب بـ 15 جنيها


المجمعات الاستهلاكية

أسعار الخضراوات والفاكهة

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