أخبار الاقتصاد المصرى اليوم ..التجارة تبحث زيادة عوائد الصادرات لـ100 مليار دولار

كتب عبد الحليم سالم

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الإثنين 24-8-2020، العديد من الأحداث المهمة والتصريحات الوزارية من وزراء التخطيط والتجارة والصناعة والبترول حول الاستكشافات الجديدة.

وزيرة التجارة تبحث مع المجالس التصديرية زيادة الصادرات لـ100مليار دولار سنوياً

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصة وأن الصادرات تمثل مصدر رئيسي من مصادر الدولة للنقد الأجنبى، مشيرة إلى أن السوق الأفريقى يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام الصادرات المصرية.

وقالت إن الوزارة حريصة على التواصل والتنسيق مع كافة منظمات مجتمع الأعمال، وبصفة خاصة المجالس التصديرية لوضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير، خاصة فى ظل التداعيات السلبية التى شهدتها كافة الأسواق العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للأبراج السكنية بـ"مثلث ماسبيرو"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، وبخاصة موقف تنفيذ مشروع الأبراج السكنية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال وزير الإسكان: تبلغ المساحة المخصصة لمشروع الأبراج 6.2 فدان، ويتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.

التخطيط: الدولة تستهدف 1.2مليون مواطن بحملات التوعية ضد الإدمان

كشفت وزارة التخطيط عن العناصر الرئيسية التي يستهدفها برنامج التنمية الاجتماعية في خطة الموازنة للعام المالي 2020-2021 والتى تستهدف 6 عناصر رئيسية سواء على مستوى الأسر أو الأفراد.

وتضمن الأهداف الخاصة بمحور التنمية الاجتماعية:

1- حجم الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة إلى 18 مليون جنيه

2- توفير 70 الف فرصة توظيف وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب

3 - تعزيز قدرات 40 الف سيدة في مجال قطاع الأعمال والتسويق

4- استهداف 1.2 مليون مواطن من خلال حملات التوعية ضد التعاطي والأمان

5 - إضافة 27 مركز لعلاج الإدمان والتعاطي على مستوى الجمهورية

6 - رفع نسبة الاستثمارات المالية الخاصة ببنك ناصر.

البترول: 8 اكتشافات جديدة بإحتياطى 10.6مليون برميل مكافئ لشركة بدر الدين

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية للسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة لحماية العاملين والأصول الإنتاجية في إطار استراتيجية الوزارة، والتأكيد على استمرار الإجراءات الاحترازية فى مواجهة جائحة كورونا .

وجاء ذلك خلال رئاسة الملا الجمعية العامة لشركة بدرالدين للبترول بالفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019/2020 .

وأكد الوزير على أهمية الاستمرار في إعطاء الفرصة للشباب في إطار المسئولية والتحديات والعمل على مشاركتهم مع القيادات الحالية في اتخاذ القرار ، مشيراً إلى أن تحدى مواجهة التناقص الطبيعى للآبار يستلزم تضافر الجهود من أجل العمل على زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وترشيد النفقات وذلك في إطار تطبيق البرنامج الخامس من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحسين أنشطة الإنتاج وخفض التكلفة والتوسع في استخدام التكنولوجيا المتطورة بهدف زيادة وتحسين كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنتاج ومواجهة تحديات التناقص الطبيعى للآبار من أجل دعم وزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز.

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مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من البريد فى الربع الأول

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد بلغت نحو 7.25 مليار جنيه بنهاية يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 6.21 مليار جنيه بنهاية يناير - مارس 2019 وارتفع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 3986 مكتب بنهاية الفترة يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 3977 مكتب بنهاية الفترة يناير - مارس 2019 بمعدل نمو سنوي 0.23%.

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 25.194 ألف مواطن بنهاية الفترة يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 24.784 ألف مواطن خلال الفترة يناير - مارس 2019 وبمعدل نمو سنوي 1.66%.

وكان قد بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد نحو 5.39 مليون مستفيد بنهاية الفترة يناير - مارس 2020 مقارنة بنحو 5.46 مليون مستفيد بنهاية الفترة يناير - مارس 2019.

وتقدم الهيئة خدمات مالية ومجتمعبة وحكومة وبريدية عبر مكاتبها، حيث تم توسيع مهامها لتقدم خدمات جماهيرية في إطار عمليات تطوير المكاتب على مستوى الجمهورية.

وزارة الاتصالات: 98% من الأسر المصرية لديها تليفون محمول

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مؤشرات البنية الأساسية للربع الأول من عام 2020، تتضمن البيانات ارتفاع نسبة الأسر المصرية التي لديها تليفون محمول إلي نحو 98.8% بينما بلغت نسبة الأسر التي لديها تليفون ثابت نحو 27.6%، في حين وصلت نسبة الأسر التي تمتلك الحاسب الآلي إلى 64% وبلغت نسبة الأسر التي تستخدم الانترنت نحو 60.9% و بلغت نسبة الأسر التي لديها نفاذ للانترنت من المنزل نحو 59.9%.