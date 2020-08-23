NBC نيوز: إعداد البيت الأبيض لاستضافة فعاليات مؤتمر الحزب الجمهورى غدا

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "إن بى سى نيوز"، إن موظفى حملة ترامب يعملون بكل قوتهم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث وضعوا الأضواء ومكبرات الصوت ومنصة يستخدمها الرئيس دونالد ترامب لإلقاء خطاب قبوله كمرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، فى إطار فعاليات المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى الذى يبدأ غدا الاثنين ويستمر حتى الخميس.

وجلبت الشاحنات أعمدة وعوارض معدنية طويلة، وتم تجهيز معدات البناء بالقرب من حديقة الورود. وقالت الشبكة إنه من غير المسبوق في السياسة الحديثة أن يتم استخدام البيت الأبيض كموقع لحدث سياسي صريح، حيث يحتفظ الرؤساء السابقون ببعض الحدود بين منصب الرئاسة ومحاولات إعادة انتخابهم.

وأوضححت الشبكة، أن ترامب دأب على تحطيم هذه المعايير لعدة أشهر - مهاجمة المنافس الديمقراطي جو بايدن من حديقة الورود وتشغيل مقاطع فيديو على غرار الحملة في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض - لكن خطابه في المؤتمر في أهم لحظة انتخابية لمرشح سيمثل أكثر الخطوط تداخلا حتى الآن.

وفي اقتراحه أن يستضيف البيت الأبيض لخطاب قبول ترشح الحزب الجمهورى بعد أن أجبره ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على إلغاء خطط عقد مؤتمر كبير، قال ترامب في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيكون "موقعًا مناسبًا للغاية سيكون إلى حد بعيد الموقع الأقل تكلفة. سيكون هناك القليل جدًا من حيث السفر الهائل والأمن وتوفير الطائرات. أعتقد أنها ستكون فكرة مريحة للغاية".

ولكن نظرًا لأن خطاب المؤتمر هو نشاط سياسي، فإن تكلفة السفر لإلقائه كانت ستتحملها حملة ترامب، وليس دافعو الضرائب. لم تمنع التكلفة والإزعاج المحتملان ترامب من التوقف أربع مرات خلال حملته الانتخابية في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع في ولاية بنسلفانيا وأريزونا ومينيسوتا وويسكونسن.

وقالت الشبكة إنه تم إبعاد معظم التجهيزات في البيت الأبيض عن الأنظار. تم تغطية النوافذ الموجودة على زوج من الأبواب الفرنسية التي تواجه حديقة الورود والتي يمكن للصحفيين رؤيتها من خلالها. في إحدى اللحظات، يوم الجمعة ، تركت الأبواب مفتوحة لفترة وجيزة ، مما وفر رؤية لمعدات البناء والعمال الذين يتجولون.