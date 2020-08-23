89 مليون دولار فاتورة استيراد كيف المصريين فى مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

تستحوذ واردات السلع الغذائية على حصة كبيرة من إجمالي الواردات المصرية، ولكن تبقى الواردات من السلع المرتبطة بـ"كيف" المصريين أحد أهم هذه البنود التي تستورد شهريا، ومن أهمها استيراد تبغ السجائر والشاى والسكر والقهوة والفول.

وأظهرت بيانات حكومية، أن إجمالي تكلفة استيراد السلع السابقة بلغت إجمالا نحو 89 مليون و446 ألف دولار في شهر مايو الماضي، موزعة بين عدة بنود أساسية، على رأسها 27 مليون و228 ألف دولار واردات من التبغ وورق الدخان، بالإضافة إلى تبغ مفروم أو مكبوس للمضغ بقيمة 7 ملايين و974 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قائمة السلع ضمت أيضا واردات الفول العريض وبلغت قيمتها 18 مليون و21 ألف دولار، إلى جانب واردات السكر الخام وبلغت قيمتها 8 ملايين و909 ألف دولار، يليها واردات الشاي وبلغت 9 ملايين و555 ألف دولار، بالإضافة إلى الشاى الأسود بقيمة 9 ملايين و29 ألف دولار، كما سجلت الواردات المصرية من البن غير المحمص نحو 8 ملايين و730 ألف دولار.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق، قد أظهرت تراجع واردات مصر من الشاي والقهوة والتبغ وورق الدخان بشكل ملحوظ، وبلغ إجمالي التراجع نحو 27 مليونا و874 ألف دولار، وذلك في ابريل الماضي.

وسجلت واردات الشاي نحو 14 مليونا و26 ألف دولار أبريل الماضي، مقابل 17 مليونا و738 ألف دولار أبريل 2019، بتراجع بلغ 3 ملايين و712 ألف دولار، كما تراجعت واردات الشاي الأسود لتسجل 13 مليونا و708 آلاف دولار أبريل الماضي، مقابل 16 مليونا و123 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ مليونين و415 ألف دولار.