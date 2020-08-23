6 صفات يجب توافرها فى رائد الأعمال.. تعرف عليها

كتب أحمد حمادة

رصد مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الصفات الرئيسية التى يجب أن يتحلى بها رائد الأعمال كى يكون ناجحا فى مجاله.

وتتضمنت الصفات التى وضها مشروع رواد 2030، 6 صفات رئيسية يجب أن ينميها شباب الأعمال كى يحقق هدفه فى ريادة الأعمال وهى:

1 – يحب المنافسة

2 – يعمل بجد ومشقة

3 – يميل للاستقلال

4 – قادر على تشكيل فريق عمل مجتهد

6- يمتلك قدرة على القيادة

6 – قادر على اتخاذ القرارات الصائبة



صفات رائد الاعمال

جدير بالذكر أنه تم إنشاء مشروع 2030 تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بقرار وزارى 88 لعام 2017 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الإقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل وذلك من خلال تنفيذ محاور المشروع، ويساهم المشروع في توفير مجموعة من الخدمات مثل المنح التعليمية و الماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق و علي نطاق أوسع، ودعم وتأسيس حضانات أعمال للشركات الناشئة التي تقدم أفكاراً جديدة في سوق العمل.

كما يهدف مشروع رواد 2030 إلي تحفيز وإثراء ثقافة الإبتكار و ريادة الأعمال في مصر من خلال وضع منظومة متكاملة للإبتكار بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز جمهورية مصر العربية تطبيقاً لرؤية إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعاً، مبتكراً، ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للإبتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الإبتكار بالأهداف والتحديات الوطنية بحيث تصبح مصر من أفضل 30 دولة في مؤشر التنافسية العالمية 2030 بعزيمتنا و إبتكارنا.