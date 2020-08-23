22 شركة مصرية تشارك بمعرض هايم تكستايل بألمانيا يناير المقبل

كتبت سماح لبيب

قال سعيد أحمد ، رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والمفروشات والغزول، أن هناك ما يقرب من 22 شركة مصرية ستشارك فى معرض هايم تكستايل فى مدينة فرانكفورت فى ألمانيا يناير المقبل، والذى يشارك فيه ما يقرب من 3 آلاف شركة أجنبية حول العالم، وأن المعرض يضم صناع لقطاع المنسوجات المنزلية على مستوى العالم، لافتا إلى أن المعرض قائم خلال يناير 2021 المقبل وستشارك فيه المصانع المصرية بأجود منتجاتها فى السوق الأوروبى.

وأكد أحمد فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن قطاع الغزل والمنسوجات من القطاعات الواعدة خلال الفترة الحالة، والتى أصبحت الدولة تنظر لها بعين الاهتمام لعودتها إلى الريادة مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تحتل نحو 75% من حجم الصادرات المصرية للقطاع، حيث تبلغ قيمة الصادرات نحو مليار ونصف دولار تقريبا سنويا.

وأوضح أحمد ، أن هذه المشاركة تعد الأولى بعد أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم ، وإغلاق جميع الاسواق والمعارض العالمية تخوفا من العدوى ، إلا أن فتح الاسواق مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ساهم فى عودة النشاط التجارى على المستوى الدولى وبمشاركة الشركات المصرية بأفضل صناعتها ومنتجاتها فى السوق الأوروبى ، مؤكدا أن خطة المجلس الفترة المقبلة الارتقاء بالصادرات المصرية لتتخطى حاجز المليار دولار إلى كافة دول العالم، خاصة أن أزمة كورونا لم تلغ أى تعاقدات مع الدول الأوروبية التى تستحوذ على 75% من حصة صادرات قطاع الغزل والمفروشات، وتم تأجيل شحن التعاقدات منذ بداية العام الجارى على أن يتم ضخ الكميات المؤجلة بنهاية شهر أغسطس الحالى.