ولاية كاليفورنيا الأمريكية تسجل 6556 حالة إصابة جديدة بكورونا

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة فى ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، تسجيل 6 آلاف و556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك على مدار اليومين الماضيين.

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن إجمالى حصيلة المصابين بفيروس كورونا فى الولاية الأمريكية بلغ 656 ألفا و892 حالة فى حين بلغ إجمالى عدد الوفيات 11 ألفا و988 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.