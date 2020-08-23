وكيل "صحة الشرقية" يكشف كواليس القبض على فنى أسنان انتحل صفة طبيب

كتب أيمن رمضان

علق الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، على ضبط فنى انتحل صفة طبيب بالشرقية، قائلاً: " معندهوش ضمير"، موضحاً أن الفنى مهمته تنفيذ المقاسات التى يحصل عليها من الطبيب فى معمل الأسنان، بينما الطبيب هو من يقوم بتركيب الأسنان، وتابع: "ولكنه عمل طبيب أسنان وفتح عيادة".



وأضاف "مسعود"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فور ورود المعلومات بشأن ذلك تم التنسيق مع الشرطة، وتظاهر فريق أنه يريد الكشف، وفور توقيع "الفنى" الكشف عليهم تدخلت الشرطة على الفور وألقى القبض عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.



وعلى سياق آخر، كشف وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، أنه تم ضبط أكثر من 63 طنا من المخللات الفاسدة بمعمل غير مرخص، وتابع: "هذا وكر وليس معملا، 10 خزانات أرضية لا تراعى المعايير الطبية أو الصحية يعنى أى حشرات أو قوارض تقع بهذه الخزانات يتم تخليلها وهذا أمر فظيع".