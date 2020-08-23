اليوم السابع
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وكيل "شعبة المحمول " يؤكد أسوق الهواتف الذكية بدأت مرحل التعافى

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:00 م
وكيل "شعبة المحمول " يؤكد أسوق الهواتف الذكية بدأت مرحل التعافى هواتف ذكية
كتبت هبة السيد

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قال محمد المهدي ، وكيل شعبة المحمول بالإتحاد العام للغرف التجارية ، إن سوق الهواتف الذكية بدأ في التعافي بشكل تدريجي بعد صدمات كان قد تعرض لها خلال الأشهر الماضية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وما تبعها من فرض حظر التجوال وإجراءات الإغلاق حيث وصلت نسبة التأثر مع بداية الجائحة لـ 50%. 
 
وأضاف المهدى ،  في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن  المبيعات بدأت في الارتفاع بنسبة تقترب من 10% بسبب عودة الحياة إلى طبيعتها و انخفاض إصابات "كورونا" كما أن الكثير من الطلبة يعملون في الاجازة و منهم من يوجه جزء من راتبه لشراء هاتف جديد.
 
 
 
كان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و 93.42 مليون بنهاية مارس 2019.
 
ووصل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و 34.13 بنهاية يناير 2019.

شعبة المحمول

هواتف ذكية

كورونا

كوفيد 19

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