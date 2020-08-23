اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 04:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفيات كورونا بالمكسيك تتجاوز 60 ألفا والإصابات فوق 550 ألف حالة

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:00 ص
وفيات كورونا بالمكسيك تتجاوز 60 ألفا والإصابات فوق 550 ألف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مكسيكو سيتى (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و644 وفاة ليصل العدد الإجمالى بالبلاد إلى 556216 إصابة و60254 وفاة.

 

وقالت الحكومة إن العدد الفعلى للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موريتانيا تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا و17 حالة شفاء

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:00 ص

كورونا "حدث من الماضى" فى عدد من المستشفيات بالمحافظات.. لا حالات بالغنايم والراجحى الجامعى بأسيوط و3 مستشفيات فى قنا و3 أخرى فى القليوبية.. وعزل معهد الكبد بالمنوفية يعود للخدمة العادية بعد انعدام الإصابات

الأحد، 23 أغسطس 2020 01:00 ص

السودان: تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:14 ص

تسجيل 50032 إصابة و892 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة