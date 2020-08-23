وفيات كورونا بالمكسيك تتجاوز 60 ألفا والإصابات فوق 550 ألف حالة

مكسيكو سيتى (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، تسجيل 6482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و644 وفاة ليصل العدد الإجمالى بالبلاد إلى 556216 إصابة و60254 وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلى للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.