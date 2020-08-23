وفاة أشهر قيادي عمالي وحزبي في سوريا بكورونا

وكالات

توفي رئيس اتحاد نقابات العمال في سوريا، عز الدين ناصر، في مشفى الحفة في ريف اللاذقية السورية عن عمر ناهز 85 عاما.

وذكرت مصادر لروسيا اليوم، أن سبب وفاته هو إصابته بفيروس كورونا، وكان يتلقى العلاج في مشفى الحفة الذي يستقبل الحالات التي تتطلب حجرا صحيا.

ويعد ناصر واحدا من الشخصيات القيادية المشهورة التي كان لها دور وتأثير في سوريا، وقد تسلم مناصب عدة في الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، وبقي في رئاسته لأطول مدة في تاريخ التنظيم النقابي منذ 1977 حتى عام 2003 (26 عاما) وقبل ذلك كان يشغل موقع أمين سر الاتحاد.