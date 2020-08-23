اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 07:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران المدنى يشارك باختبارات تأهيل التنفيذيين للقيادة بالوطنية للتدريب

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:44 م
وزير الطيران المدنى يشارك باختبارات تأهيل التنفيذيين للقيادة بالوطنية للتدريب وزير الطيران المدنى يشارك في اختبارات تأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، فى لجان المقابلة الشخصية بالأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP )، "الدفعة الثالثة" وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
 
وأشار وزير الطيران المدنى، إلى أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؛ انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على صنع جيل ذو وعي وطني عميق وإدراك وتفهم شامل لما يواجهه الوطن من تحديات، لذا كان القرار بإطلاق البرامج الرئاسية لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة من أجل الاستثمار في بناء اقتصاد وتنمية مهارات الشباب المصريين ‪ وبخاصة ممن يمتلكون مقومات الإدارة والمسئولية بفكر جديد ومطور ينتهج أسس ومبادئ التنمية المستدامة التى تحرص عليها مؤسسات الدولة نحو رؤية مصر المستقبلية 2030.
 
وأثنى منار على الجهود الفعالة للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب ودورها الواضح فى اختيار المتقدمين ورفع كفاءتهم معرباً عن تفاؤله بكفائتهم وقدرتهم نحو تمثيل كافة قطاعات الدولة ودواوين الحكومة. 
 
كما أشاد الوزير بالدور الهام الذى تقوم به الأكاديمية فى تنظيم هذا البرنامج، وأهدافه ومعايير اختيار  المتقدمين معربا عن سعادته بلقاء عناصر متميزة خلال المقابلات الشخصية من كفاءات معبرة عن شباب مصر الواعد.
 
3f59866c-8601-458e-ae08-675c3078f21b
 
7ee139be-9998-4b6c-9d1b-4f459cb8ef95
 
6c1091a3-20da-467e-a4cb-bcfa2048ca17
 

وزارة الطيران

وزير الطيران

الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باسم سامي مساعداً لوزير الطيران للشئون الدولية والتجارية والإعلام

الجمعة، 21 أغسطس 2020 08:44 م

وزير الطيران يلتقى سفيرة دولة كولومبيا بالقاهرة لبحث تنشيط حركة السياحة

الإثنين، 17 أغسطس 2020 02:43 م

وزارة الطيران تجتاز شهادة الأيزو للمرة الثانية فى مجال تطبيق نظم الجودة

الأحد، 16 أغسطس 2020 03:26 م

وزير الطيران يتفقد لجنة حصر الشحنات الخطرة بقرية البضائع فى مطار القاهرة

السبت، 15 أغسطس 2020 02:45 م

وزارة الطيران: مطار الغردقة يستقبل رحلة أسبوعية من مولدوفا خلال موسم الصيف

الجمعة، 14 أغسطس 2020 12:22 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة