وزير الاتصالات: ميكنة كل الجامعات الحكومية والمناهج بالتعاون مع التعليم العالى

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات: عرضنا على الرئيس زيادة المنافذ التي تقدم الخدمات للجمهور منها خدمات البريد التي تشرف عليها التنمية المحلية، بالإضافة إلى منصة مصر الرقمية التي نشرف على إنشائها، ومن الممكن أن يصدر توكيل ويسدد الرسوم الخاصة بالتوكيل ويختار المكتب الذى يتسلم منه التوكيل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية جاسمين طه زكى: جرى تطوير المنظومة على نحو متكامل وسيكون التوجه إلى مكاتب التوثيق فقط للتحقق واستلام التوكيل، ولا يمكن أن تنجح المنظومة إلا بعد أن يكون التدريب للقائمين على المنظومة قد تحقق.

وأكمل نتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى ونحن على أعتاب العام الجديد، حيث نقوم بميكنة كل الجامعات الحكومية بكل أنحاء الجمهورية وميكنة العملية التعليمية بالكامل، ومن حيث خلق وتطوير المناهج التعليمية والامتحانات المرقمنة بالكامل بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتابع: أعتقد أن البنية المعلوماتية بمصر تعرضت لاختبار جاد وضخم خلال الفترة السابقة في ظل الجائحة، حيث طالت ساعات الذروة وتم مضاعفة الأحمال بعد إجراء الاختبارات عبر الإنترنت، وهذا مشروع تطوير البنية المعلوماتية التي قامت بها الوزارة العام الماضى لاستيعاب الأحمال المضاعفة وساعات الذروة المضاعفة خلال الجائحة، ونعمل على تطوير الجزء الثانى والمرحلة الثانية تنتهى بنهاية العام.

وأكد أنه كلف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتحقيق في تسريب بيانات الطلاب وتم إصدار بيان بعدم صحة الأنباء ونفيها، والتسريب ليس بالضرورة من خلال شركات الاتصالات لأنها شركات عالمية، ومن الممكن أن تكون من مصدر آخر من خلال الشركات التي تجمع بيانات المواطنين، وأى جهة تسرب البيانات ستخضع لقانون حماية البيانات.