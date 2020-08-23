وزارة الشباب تشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي حفل اليوم العالمي للشباب

كتبت ياسمين يحيى

اناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، للمشاركة في حفل اليوم العالمي للشباب والشمول المالي وتكريم أوائل الثانوية العامة ، الذي ينظمه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، و وعدد من الشخصيات العامة.

بدأت الاحتفالية بكلمة لنيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، أعرب فيها عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة الذي يرعي ويدعم أبنائه من الشباب بشكل دائم وفعال .

وتوجه الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، بالشكر لنيافة الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والاسقف العام على دعوته الكريمة لحضور هذا الحدث ، مؤكداً علي ضرورة تكثيف التواصل بين الوزارة التي تعد بيت لكل الشباب المصري والمركز الثقافي .

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم أوائل الثانوية العامة ، وتبادل الدروع والهدايا والصور التذكارية .