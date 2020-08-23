اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 11:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الشباب تشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي حفل اليوم العالمي للشباب

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:11 م
وزارة الشباب تشارك المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي حفل اليوم العالمي للشباب احتفالية المركز الثقافى الارثوذكسى
كتبت ياسمين يحيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
اناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور  عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، للمشاركة في حفل اليوم العالمي للشباب والشمول المالي وتكريم أوائل الثانوية العامة ، الذي ينظمه المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، بحضور  الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، و وعدد من الشخصيات العامة.
 
بدأت الاحتفالية بكلمة لنيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، أعرب فيها عن سعادته بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة الذي يرعي ويدعم أبنائه من الشباب  بشكل دائم وفعال . 
وتوجه الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية ، بالشكر لنيافة الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والاسقف العام على دعوته الكريمة لحضور هذا الحدث ، مؤكداً علي ضرورة تكثيف التواصل بين الوزارة التي تعد بيت لكل الشباب المصري  والمركز الثقافي . 
 
 وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم أوائل الثانوية العامة ، وتبادل الدروع والهدايا والصور التذكارية .
 
عمرو الحداد
عمرو الحداد

المركز الثقافى الارثوذكسى
المركز الثقافى الارثوذكسى

اليوم العالمى للشباب
اليوم العالمى للشباب

 


المركز الثقافى الارثوذكسى

وزير الرياضة

عمروالحداد

وزارة الرياضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة