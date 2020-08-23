اليوم السابع
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نقيب المعلمين كفر الشيخ يؤكد مجموعات التقوية المدرسية ستقضى على السناتر

الأحد، 23 أغسطس 2020 12:14 ص
نقيب المعلمين كفر الشيخ يؤكد مجموعات التقوية المدرسية ستقضى على السناتر أحمد الشربيني- نقيب المعلمين بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد أحمد الشربيني، وكيل النقابة العامة للمعلمين، ونقيب المعلمين بكفر الشيخ، أنه يؤيد مجموعات التقوية بالمدارس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، لأن المدرسة بيت الطالب و المعلم ، وتواجد الطلاب بها أطول فترة ممكنة ، يزيد ارتباطه بها ، مشيرا الى أن هذه المجموعات ستقضى على ما يعرف بظاهرة "السناتر " .

وأضاف وكيل النقابة العامة، لـ " اليوم السابع " أن المعلم ليس سببا في انتشار الدروس الخصوصية، ولكنها تراكمات قديمة في خدمة التعليم على مدار 60 عاما شهد خلالها التعليم انحداراً لأسباب متعددة ، مؤكداً أن الأعداد كانت بالمدارس قليلة ، وكان اليوم الدراسي يمتد للساعة الثالثة أو الرابعة ، وكانت توزع وجبة ساخنة للطلاب ،والطالب وقتها لم يكن محتاجاً لدروس خصوصية فالطلاب كانوا يمارسون خلال اليوم الدراسي العديد من الأنشطة التى كانت تعمل على جذب الطلبة الى المدرسة .

 

 

 

 


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