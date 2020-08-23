نفسك تتخلص من وسوسة الشيطان.. دكتور شرين حلمى يعرض الحل فى "همسات تربوية"

الصفات الذميمة أصبحت سمة الحياة الغالبة الان من آفات اللسان والجوارح والصفات الشيطانية من الحقد والغل، وأن سبب تفشي هذه الصفات السيئة هي حب التملك من شهوة المال والفرج، وأيضا حب العلو فى الدنيا والخلود، وأنه من هذه الدوافع أيضا الشهوانية والغضبية.







همسات تربوية

ووضع الدكتور شرين حلمي، في الحلقة الخامسة من برنامج "همسات تربوية" روشته علاج سريعة بطريقة مختلفة لهذه الصفات الذميمة تعالج المناعة الضعيفة سواء من الحسد أو الروح أو العقل والتي تدخل منهم خمس مؤثرات خارجية وداخلية "ابليس والدنيا ونفس والهوى وشيطانين الانس".

الدكتور شرين حلمي

والعلاج فى اركان الاسلام، الصوم يعالج النسيان وضعف العزيمة والشهوانية، الصلاة لانه لحظة لقاء الانسان مع الله ويعالج كل الازمات، والحج يجعلك مع الله فى كل حاجة، والشاهدتين من ذكر وتسبيح.



