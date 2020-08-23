اليوم السابع
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نظر عدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأماكن غير السكنية للبالغين لـ13 سبتمبر

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:25 م
نظر عدم دستورية امتداد عقد الإيجار للأماكن غير السكنية للبالغين لـ13 سبتمبر المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 13 سبتمبر، نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية فيما يتعلق بالامتداد القانونى لعقد الايجار بالنسبة للأولاد البالغين سن الرشد.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 3 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بالامتداد القانونى لعقد الايجار بالنسبة للأولاد البالغين سن الرشد وبسقوط احكام تلك المادة.

 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، ازواجا واقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا واناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

 

واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.


هيئة المفوضين بالدستورية

المحكمة الدستورية العليا

قانون تأجير الأماكن

الأماكن غير السكنية

دعوى عدم دستورية

امتداد عقد الايجار

الأولاد البالغين

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