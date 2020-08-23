نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور روسيا وليتوانيا وسط أزمة روسيا البيضاء

رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته اليوم الأحد إن نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجن سيسافر إلى ليتوانيا وروسيا وأوكرانيا في الفترة ما بين 24 و27 أغسطس للقاء مسؤولين حكوميين كبار ومناقشة القضايا الإقليمية.

وكانت رويترز قد ذكرت بشكل حصري يوم الجمعة أن بيجن سيغادر إلى المنطقة لإجراء محادثات تتعلق بروسيا البيضاء، حسبما ذكرت مصادر، في وقت تسعى فيه واشنطن للتوصل إلى حل سلمي لأزمة الانتخابات في البلاد من أجل تجنب التدخل الروسي.

ولم يشر بيان وزارة الخارجية الأمريكية إلى روسيا البيضاء.