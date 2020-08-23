نائب محافظ سوهاج يعاين عددا من المنشآت والمبانى بمركز المراغة.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، عددًا من المنشآت والمبانى بنطاق مدينة المراغة ضمن أعمال اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المبانى الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.

رافقه خلال الجولة اللواء أحمد الشمندى مساعد مدير أمن سوهاج للأمن، والمستشار الحسينى الجندى المستشار القانونى للمحافظة، والمهندس حيدر عبد العال مدير مديرية الإسكان بسوهاج، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسى للمحافظة، وحازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، وأعضاء اللجنة.

وأوضح نائب المحافظ أن اللجنة قامت بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة المراغة للمعاينة والتأكد من مطابقة أعمال البناء بالعقارات التى يجرى تنفيذها للاشتراطات البنائية، وكذلك مراجعة الجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، حتى يتسنى السماح لها باستكمال أعمال البناء، أو توصيل المرافق للمبانى فى حالة الانتهاء منها.

ولفت نائب محافظ سوهاج إلى أن اللجنة تنعقد مرة كل أسبوع على الأقل تحت إشراف المحافظ لمباشرة مهامها، مع دعوتها للانعقاد لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، وعرض القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة على المحافظ لاعتمادها.