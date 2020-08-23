اليوم السابع
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خالد صلاح
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نائب محافظ الوادى الجديد توقع بروتوكولا لتوريد وجبات الطلاب المدرسية للعام الجديد

الأحد، 23 أغسطس 2020 07:56 م
نائب محافظ الوادى الجديد توقع بروتوكولا لتوريد وجبات الطلاب المدرسية للعام الجديد نائب محافظ الوادى الجديد توقع بروتوكولا لتوريد وجبات الطلاب
الوادى الجديد-فريق المحافظات

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وقعت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد دياب، مدير عام مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة التابع للقوات المسلحة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لتوريد وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس بالمحافظة بداية من العام الدراسى القادم 2020/2021.

وأكدت حنان، فى بيان صحفي، أنه جرى الاتفاق على أن تتضمن الوجبة المدرسية مواد جافة مدعمة بالعناصر الغذائية وفقاً للمواصفات الصحية والمعتمدة من هيئة سلامة الغذاء لتوفير وجبة متكاملة للطلاب.

كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الأحد، عن تركيب 237 شاشة تفاعلية فى 27 مدرسة ثانوية لدعم العملية التعليمية وتطويرها.

 

 


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