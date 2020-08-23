نائب محافظ الوادى الجديد تتابع الموقف التنفيذى بمشروع "التحول الرقمى"

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة مشروع التحويل الرقمي بالمحافظة، بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أنه سيتم مناقشة الموقف التنفيذي لعمل اللجان المختلفة المختصة بتنفيذ ومتابعة المشروع.

ووجهت بسرعة الانتهاء من توصيل ألياف الفايبر للمواقع المستهدفة على مستوى المحافظة وعرض الموقف بصورة دورية لتذليل كافة المعوقات، والتنسيق مع خطة عمل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

كما وجهت حنان، بالبدء في خطة التدريب للعاملين المستهدفين للعمل بالمنظومة بكافة المصالح الحكومية وتكثيف التوعية الإعلامية لتعريف المواطنين بمفهوم التحول الرقمي والمزايا التي يتيحها لتيسير عليهم في تلقي الخدمات المختلفة، هذا ويأتي المشروع ضمن الخطة القومية لميكنة الخدمات الجماهيرية وإنشاء وتطوير قاعده البيانات القومية الموحدة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وفقاً لمنظومة تكنولوجية متطورة

وفي سياق آخر، التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور أحمد سمير، رئيس اتحاد الميني فوتبول لكرة القدم الذي يزور المحافظة لتدشين منطقة الميني فوتبول بالمحافظة، وذلك بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

كما أكدت حنان، دعم المحافظة الكامل لكافة الرياضات ورعاية الموهوبين رياضياََ، وحرصها على إدخال رياضات جديدة، إيماناً بدورها في تهذيب النشء وخلق جيل لائق بدنياََ وصحياََ، كما أشارت إلى ما جرى إنجازه بملف تطوير ورفع كفاءة المنشآت الرياضية بالمحافظة لتوفير البنية التحتية الملائمة.