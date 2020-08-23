نائب حزب الشعب الجمهورى يتهم النظام التركى بانعدام الشفافية فى بيانات كورونا

كتبت ـ إسراء أحمد فؤاد

انتقد مصطفى أضيجوزال أخصائي الطب الباطني ونائب البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري فى دائرة أوردو، فى تصريحاته ببيانات فيروس كورونا التى تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية بحسب موقع .gercekgundem التركى.

وقال مصطفى أضيجوزال، إنه لا يوجد شفافية من ناحية وزارة الصحة فيما يتعلق بالبيانات التى يتم تقديمها للمواطنين، مؤكداً أنهم يرسلون الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا إلى منازلهم بسبب عدم وجود أماكن داخل المستشفيات.

جاءت تصريحات مصطفى أضيجوزال أخصائي الطب الباطني ونائب البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري فى دائرة أوردو مع الصحيفة شيماء باشا يغيت من جريدة أنكا فى تقييمه للوضع الحالى، حيث انتقد وزارة الصحة التركية لعدم الشفافية، وضرب لذلك أمثلة من مدينة أوردو. قائلاً:" أصبح عدم وجود أماكن بالمستشفيات مشكلة حيث يتم إرسال الحالات الإيجابية للمنازل الآن."

وأضاف أضيجوزال :"بهذا الشكل هناك امرأة شابة أُعيدت إلى منزلها وهى لا تعاني من مشاكل صحية، لتمرض في المنزل بعد أربعة أيام وتُعاد إلى المستشفى. وفى مستشفى أردو الحكومى فى قسم الطوارئ، فقدنا مريضا أمس بعد عدم حصولنا على أى نتيجة من وحدات العناية المركزة بوجود مكان شاغر بما فى ذلك المستشفى التى أعمل بها. مئات الأشخاص يتم إرسالهم إلى منازلهم على الرغم من إصابتهم بفيروس كورونا، وظهور نتيجة الاختبارات الإيجابية."

على الرغم من أن وزير الصحة التركي فخرالدين كوجا أعلن أن معدل إشغال أسرة العناية المركزة بلغ 64.8 في المائة، إلا أن أضيجوزال صرح بأن الحقائق على أرض الواقع مختلفة تماما.

وقال أضيجوزال "وزير الصحة يضلل الناس كل يوم وهو ينظر فى اعينهم. فالناس فى تركيا يتم تضليلهم بالمعلومات الكاذبة بصورة لم تحدث فى تاريخ تركيا من قبل ففي اليوم الذي أعلن فيه وزير الصحة أن العدد الإجمالي للحالات الإيجابية لمدة 10 أيام في شرق البحر الأسود كان 80 حالة، كان عدد الحالات الجديدة في مدينة أوردو وحدها 160 حالة. وتظهر البيانات التي حصلنا عليها من أرض الواقع أن هناك حالات جديدة بنسبة واحد لكل 5 الأف نسمة.

وهكذا يكون عدد الحالات الجديدة الإيجابية فقط في تركيا يزيد عن 12 ألف حالة في اليوم. وأن الارقام التى يعلن عنها وزير الصحة هى 1 فى العشرة من الأعداد الحقيقية. وأن مجلس النواب نفسه وصل لمرحلة يصاب 1 من كل 30 عضوا داخل المجلس. وفى محافظتى وصل الوضع إلى أن أصيب رؤساء البلديات ورؤساء الأحزاب السياسية للمحافظة بفيروس كورونا"

ودعى أضيجوزال وزير الصحة فخرالدين كوجا للشفافية قائلاً:" أدعو وزير الصحة للحضور إلى الميدان ومواجهة الحقائق بدلاً من الإعلان عن أرقام افتراضية في بيئات افتراضية."