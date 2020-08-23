موجز اقتصاد اليوم الأحد 23- 8- 2020

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأحد 23- 8- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان وزارة التخطيط عن تفاصيل المركز الوطني للبنية المعلوماتية لرصد مخالفات البناء عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى ومنها:

التخطيط: تصوير ورصد مخالفات البناء بالأقمار الصناعية بدقة 50 و30 سم

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التحول الرقمي إن المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية الذى يرصد المخالفات والتغيرات عبر "الأقمار الصناعية" هو نتاج تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع إدارة المساحة العسكرية، وهو مشروع لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية.

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

التنظيم والإدارة: تثبيت 397 متعاقدا و"التسوية" لـ164 موظفا بـ"تعليم" كفر الشيخ

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن انتهاءه من إجراءات تثبيت عدد 397 موظفا متعاقدا، والموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلي للحاصلين عليه أثناء الخدمة والمعروف إعلاميا بالتسوية لعدد 164 موظفا وذلك بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

89 مليون دولار فاتورة استيراد كيف المصريين فى مايو الماضى

تستحوذ واردات السلع الغذائية على حصة كبيرة من إجمالي الواردات المصرية، ولكن تبقى الواردات من السلع المرتبطة بـ"كيف" المصريين أحد أهم هذه البنود التي تستورد شهريا، ومن أهمها استيراد تبغ السجائر والشاى والسكر والقهوة والفول.

مساعد نائب وزير الإسكان يطالب شركات المقاولات بمدينة بدر بجودة التشطيبات

عقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، اجتماعاً مع مسئولي الشركات العاملة بالمرحلتين 3 و 4 بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز والمشروع.

نتائج اختبار تحليل الإجهاد المالي تُؤكد قوة شركات القطاع المالى غير المصرفي

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الانتهاء من تنفيذ اختبار تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بـالـ Stress Testing، والتي استمرت مدة أربعة أشهر منذ إبريل الماضي، لقياس مدى تحمل شركات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورنا المستجد من حيث مدى التأثير على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، وحجم المخاطر التي تواجهها.

الذهب يتراجع إلى 500 جنيه للجرام بسوق الصاغة فى هذه الحالة

كانت أسواق الصاغة على موعد جديد من الارتفاعات المتتالية فى أسعار الذهب، وخلال التداول على الذهب هنا فى مصر يوم الثلاثاء 4 أكتوبر بلغ سعر الذهب 500 جنيه للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة.