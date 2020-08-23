مقتل 3 عناصر إجرامية وإصابة آخر فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

قنا - فريق المحافظات

تمكنت قوات الأمن المركزي والمباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، اليوم الأحد، من تصفية 3 عناصر إجرامية من الخارجين عن القانون بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، حيث كانت مديرية أمن قنا، برئاسة اللواء محمد أبو المجد، شنت حملة أمنية مكبرة بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومركز شرطة نقادة برئاسة العقيد محمد الجزار مأمور المركز، والرائد أحمد حماد، رئيس المباحث، لمداهمة وضبط العناصر الإجرامية، بقرية أسمنت التابعة لدائرة نقادة.

وعقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين المتهمين وقوات الشرطة أثناء محاولة القبض عليهم ، لقي 3 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا، مصرعهم وهم "محمد.ا.ع، عاطل، ومقيم في أسمنت، وعزاز.ع.م، عاطل، ومقيم في الأوسط قمولا، وعبدالحميد.ش، وشهرته حماده.ر، مزارع ، 39 عامًا، مقيم في أسمنت، هاربين من عدة قضايا أخرى، وإصابة شقيق أحدهم عبيد.أ.ع، عاطل وهارب من قضية قتل سابقة.

تم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى القرنة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.