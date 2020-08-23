معهد واشنطن يشيد بقرارات عمان.. ويؤكد: تعزز تنفيذ رؤية "السلطنة 2040"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أشادت العديد من المؤسسات الدولية بسياسة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان منذ توليه حكم السلطنة فى 11 يناير 2020، حيث أشاد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بنهج السلطان هيثم بن طارق المؤسسي في الحكم، وقال إن هذا النهج ساهم في تعزيز المعرفة المؤسسية وإضفاء الطابع المهني عليها وتمكينها.

وأضاف معهد واشنطن في تقرير حديث له، أن المراسيم التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق الأسبوع الماضى، ستعمل على تنصيب حكومة تكنوقراط ذات خبرة مُلفتة للنظر وتفويض سلطات كبيرة لبعض الوزراء، مؤكداً أن التعيينات تمثل تحولاً واضحاً بعيداً عن أسلوب الحكم الشخصي والتوجه نحو نموذج أكثر مؤسسية.

واعتبر المعهد الأمريكى أن هذه المراسيم تتماشى مع جهوده السلطان هيثم بن طارق السابقة للابتعاد عن إضفاء الطابع الشخصي على الدولة، مشيراً إلى أن معظم الوزراء الجدد أو المعاد تعيينهم يتمتعون بعقود من الخبرة كبيروقراطيين مؤهلين أو محترفين في مجالاتهم.

وأكد المعهد أن تركيز الحكومة العُمانية الجديدة هو الاقتصاد حيث السعى لتنفيذ رؤية "عُمان 2040"، مشيراً إلى النجاح في دمج 26 وزارة إلى 19 وزارة بعد أن تمت إعادة تسمية بعضها، وتبادل المسئوليات بين بعض المؤسسات.

وفى السياق ذاته، أشاد المجلس الأطلسي - وهو مؤسسة بحثية مرموقة ومؤثرة في مجال الشئون الدولية ومقرها واشنطن - بالمراسيم السلطانية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق بشأن إعادة تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري، وخاصة إعادة تشكيل مجلس الوزراء العُمانى.

وأكد في تقرير حديث له، أن السلطان هيثم حرص على تعيين أشخاص من ذوي الكفاءة العالية ليتواكب مع أهداف رؤية "عمان 2040".

وأشار المجلس الأطلسي إلى أنه بالإضافة إلى التغييرات واسعة النطاق في الحكومة العُمانية تم دمج عدد من الوزارات، واختيار العديد من وكلاء الوزارات من مجلس الشورى.

وتطرق التقرير إلى سياسة الاعتدال والوسطية التي ينتهجها السلطان هيثم بن طارق في السياسة الخارجية للسلطنة، سيراً على خطى المغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.

وبحسب التقرير، لم تأت تلك الإشادات الدولية من فراغ، وإنما جاءت نتيجة حكمة وحنكة السلطان هيثم بن طارق فى اختيار قيادات الحكومة العُمانية، التي تجمع بين روح الشباب والكفاءة والتخصصية، مع حضور مشرّف للمرأة، بما يجدد العزم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى السلطنة.. فهناك 13 وزيراً و28 وكيلاً فى الحكومة العُمانية الجديدة يحملون درجة الدكتوراه، بالإضافة إلى أن 14 وزيراً و31 وكيلاً يحملون درجة الماجستير، وفيما يتعلق بتمثيل المرأة فى التشكيل الوزاري فمن بينهن 4 يحملن درجة الدكتوراة و3 يحملن درجة الماجستير، ومن بين الوزراء أيضاً 9 يحملون شهادة الدبلوم العام وكذلك 5 بدرجة وكيل وزارة.