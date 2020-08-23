مصر تنتج 1200ميجا وات من الطاقة النووية في 2026 ..اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

تسعى هيئة المحطات النووية لتشغيل اول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية بقدرة 1200 ميجا وات فى 2026 من محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ، "اليوم السابع" يرصد لقراءه تفاصيل الجدول الزمنى لتشغيل المحطة النووية بالضبعة الذى اعدته هيئة المحطات النووية بالتعاون مع شركه روساتوم الروسيه المسؤولة عن إنشاء اول محطه نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات ، و التى تعد الاحدث على مستوى العالم حيث تم تصميمها بشكل متطور من طراز vver 1200 ، و فيما يلي الجدول الزمني لتشغيل المفاعلات النووية ال4 بالضبعة لتوليد الكهرباء:

1-تشغيل المفاعل الاول رقم واحد فى 9 فبراير 2026. 2- المفاعل الثاني 12 اغسطس 2026. 3-المفاعل الثالث فى 12 اغسطس 2027. 4- المفاعل الرابع فى 9 فبراير 2028. الجدير بالذكر أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر. والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة. وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبته مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء). ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. و كانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات انتهت من الحصول على العديد من الموافقات البيئية و الخاصة بالبنية التحتية و غيرها من الموافقات ،علاوة على الإنتهاء من السور الشبكى المحيط بالمحطة النووية ، ومن المنتظر الحصول على إذن بدء الإنشاء من هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية.