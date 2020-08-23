اليوم السابع
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الأحد، 23 أغسطس 2020 07:33 م
خالد صلاح
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مصرع 10 وإصابة 28 آخرين فى حادث تصادم مروع بإقليم بلوشستان الباكستانى

الأحد، 23 أغسطس 2020 07:11 م
مصرع 10 وإصابة 28 آخرين فى حادث تصادم مروع بإقليم بلوشستان الباكستانى حادث - أرشيفية
أ ش أ

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قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون بما فيهم نساء وأطفال، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم وقع بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة في قرب منطقة "سبي" بإقليم بلوشستان الباكستانى، وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن مصادر أمنية أوضحت أن الحافلة كانت تحمل ركابًا فى طريقها عندما اصطدمت بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس.


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