مصرع 10 وإصابة 28 آخرين فى حادث تصادم مروع بإقليم بلوشستان الباكستانى

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قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون بما فيهم نساء وأطفال، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم وقع بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة في قرب منطقة "سبي" بإقليم بلوشستان الباكستانى، وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن مصادر أمنية أوضحت أن الحافلة كانت تحمل ركابًا فى طريقها عندما اصطدمت بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس.