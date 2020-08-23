مصرع طالبة صدمها قطار بمركز الواسطى شمال بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

شهدت منطقة كوبرى الشاطر التابع لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف اليوم الأحد، واقعة مصرع فتاة صدمها قطار الصعيد وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى. وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بفتاة، وانتقلت سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطالبة، وتدعى "ندا.خ.ق" 15 سنة ومقيم بقرية الزاوية التابعة لدائرة المركز، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت لقيت ربة منزل مصرعها صباح اليوم، حيث صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد، وتم التوصل لهوية الضحية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وكانت تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل، صدمها قطار بمنطقة العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن ربة منزل مقيمة بالعياط، خلال عبورها السكة الحديد، صدمها قطار مما أسفر عن مصرعها فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.