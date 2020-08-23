اليوم السابع
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مصرع سائق وإصابة 7 فى حادث تصادم بين سيارتين على الزراعى الشرقى بسوهاج

الأحد، 23 أغسطس 2020 01:36 ص
مصرع سائق وإصابة 7 فى حادث تصادم بين سيارتين على الزراعى الشرقى بسوهاج حادث سيارة أرشيفية
سوهاج _ محمود مقبول

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شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة بسوهاج، قبل قليل وقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين نتج عن الحادث وفاة سائق وإصابة 7 آخرين في الحادث، تم نقل المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج، وعلى الفور تم الدفع بقوات إدارة المرور لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية الأحايوة ووجود متوفى ومصابين.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة المباحث بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين نتج عن الحادث وفاة أحمد . ع . ص  سائق ويقيم دشنا وإصابة كلال من ياسر . ع . ع عامل..٤٥سنه ويقيم بناحية مركز دار السلام وصبرى . ك . س عامل ٢٦سنه ويقيم بناحية قرية عرب  العطيات وغاده . ح . ع ٢١سنه وصبرى . ح . ٤٠سنه مدرس وفايزه . ح . م٤٦سنه وسيده . ح ٥٥سنه تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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