مدير حديقة الحيوانات بالشرقية: تعقيم الحديقة استعدادا لاستقبال الزائرين

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس ايمن لطفى مدير حديقة الحيوان بالشرقية أن الحديقة ستفتح أبوابها للجمهور صباح يوم الاثنين بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان تم الاستعداد لذلك من خلال عمل دهانات لجميع حوائط الحديقة وتقليم أشجارها،بالإضافة لعمل صيانة كاملة لدورات المياه كما تم الاستعداد بجميع الإجراءات الاحترازية لحائخة فيروس كورونا حيث تم تجهيز جهاز قياس الحرارة وتعليق لوحات إرشادية لمنع انتشار الفيروس وتجنب الزائرين التجمعات التى تؤدى إلى نقل الفيروس .

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه سيتم رش الحديقة قبل فتحها الساعة التاسعة صباحا وتعقيمها بعد الإغلاق فى الخامسة مساء، مضيفا أنه سيتم التنبيه على الزوار بضرورة التباعد المسموح به عن الحيوانات داخل الحديقة وكذلك بين الزوار بعضهم البعض وتوجيه العاملين بالحديقة أن يراقبوا ذلك بشكل جيد

وأعلن مدير الحديقة أنه تم إعلان حالة الطوارئ للعاملين بالحديقة ومنع الإجازات لاستقبال الجمهور بالحديقة، مضيفا أن الحديقة بها عدد من الخدمات منها قسم خاص للاطفال موجود به مراجيح وعربات تصادمية بخلاف الكافيتريا.