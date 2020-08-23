مديريات أوقاف 4 محافظات تستقبل سيارات لحوم صكوك الأضاحى.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن استقبال محافظات: (القاهرة - الفيوم - المنيا - بني سويف)، 4 سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف بواقع (4) طن لكل من محافظة ( الفيوم وبني سويف والمنيا) و ( 3) طن لمحافظة (القاهرة). لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وتعتمد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن مشروع صكوك أضاحي الأوقاف إضافة إلى بعده الاجتماعي العظيم قد وفَّر فرص عمل لعدد كبير من العمال الذين لا يتوفر لهم أي فرصة منذ عدة أشهر تزامنًا مع بداية أزمة كورونا.

وقالت الوزارة، إن المشروع يعتمد على أكثر من 250 عاملاً ما بين عمال للتعبئة داخل الكراتين وعمال للتحميل من العمالة غير المنتظمة ، إضافة إلى عمل جميع العاملين بالمجزر من جزارين وعمال وإداريين إلى جانب العمالة غير المباشرة في المشروع كالسائقين والمساعدين من أفراد التعتيق وغيرهم، وبذلك يعد مشروع صكوك الأضاحي انفراجة كبيرة للعمالة المؤقتة في ظل أزمة كورونا .