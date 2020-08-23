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مختار جمعة يصدر قرارا يحظر إبرام أو تجديد عقود الأوقاف إلا بالقيمة الفعلية

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:35 م
مختار جمعة يصدر قرارا يحظر إبرام أو تجديد عقود الأوقاف إلا بالقيمة الفعلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، القرار الوزاري رقم 132 لسنة 2020 م يقضي بعدم إبرام أو تجديد أي عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعًا أو تأجيرًا أو حق انتفاع.

 
وقال بيان للوزارة ، إن قرار الوزير يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وزير الأوقاف يصدر قرارًا تاريخيًّا للحفاظ على مال الوقف وأن القرار تاريخيًّا في الحفاظ على مال الوقف تنفيذا وتحقيقا لشروط الواقفين.
 
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
 
وقال السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.
 
 من جانب آخر في إطار التوسع في نشر الفكر الوسطى المستنير تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق المدارس الفكرية لتكون زادًا فكريًا صحيحًا وبخاصة للناشئة والشباب.
 
على
 
 
كما أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة هى الأولى من نوعها وبهذا المستوى، تعنى بفهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم ، وتركز على مستوى الفهم والنضج الفكري واستيعاب المقاصد العامة لسور القرآن الكريم ، ترسيخا لمنهجها الذي يهدف إلى فهم غايات ومقاصد النصوص وعدم الاقتصار على حفظ النص دون فهمه ، لخطورة ما يترتب على الجمود عند ظاهر النص دون فهم سياقه و أغراضه وأبعاده ومقاصده ومراميه وغاياته .
 

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اخبار الأوقاف

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