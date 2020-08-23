محافظ جنوب سيناء يعلن عن مبادرة لتدريب الأسر المنتجة

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

كلف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، بتنفيذ مبادرة لأهالي المحافظة للتدريب على فنون الحياكة واستخدام الماكينات الحديثة والمقامة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ الإقليم.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المبادرة تأتي نتيجة جهود وشراكات تنظمها المحافظة للاستفادة من الخبرات المتميزة لبعض الشركات الكبرى في مجالات فنون الحياكة واستخدام الماكينات الحديثة والتي تمت من خلال التعاون مع عدد من أجهزة الدولة.

وأكدت نائب المحافظ أن المبادرة تسعي لتعليم أهالي جنوب سيناء والأسر وخصوصًا العمالة غير المنتظمة فنون الحياكة واستخدام الماكينات الحديثة من خلال مدربين متخصصين لتدريب الأشخاص المختارين بمعرفة المحافظة وتقديم مكانيات للتدريب عليها وإمكانية التبرع للمتدربين بنصف ثمنها للعمل عليها عقب الانتهاء من التدريب.

وأضافت أن الهدف من الشراكات والتدريب توفير سبل كسب بشكل أفضل للأسر المنتجة علي مستوي مدن المحافظة وضمان استقامة مشروعات والتحرك لتسويق منتجاتها.