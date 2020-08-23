محافظ بنى سويف يتابع 5 مشروعات لتأهيل وتبطين الترع بتكلفة 368 مليون جنيه

بنى سويف أيمن لطفى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه جارى تنفيذ 5 مشروعات تأهيل وتبطين الترع، والذى تنفذه وزارة الرى والموارد المائية باعتماد يزيد عن 368 مليون جنيه، حيث بلغ اجمالى ما تم تبطينه 69،2 كيلو متر من إجمالى 191 كيلومتر مستهدف بنسبة تنفيذ إجمالية تقارب الـ 40%.

وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لترشيد الفاقد وضمان وصول مياه الرى لنهايات الترع ، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، وتشمل : ترعة عمار القبلية وفروعها ، وترعة الشراهنة البحرية وفروعها ، ترعة أحمد باشا البحرية وفروعها، ترعة فرع البرقى القبلى وفرع المهندس الشرقى والغربي،وترع وفروع باقى هندسة رى ببا.

وأشار المحافظ إلى أهمية المشروع القومى الذى تتبناه القيادة السياسية ، حيث يستهدف المشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب مما يعمل على زيادة الإنتاج الزراعى ، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون المتواصل بين أجهزة المحافظة ومسؤولى قطاع الرى لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الهادفة التى تعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس جمال عبد الفتاح الباز وكيل الوزارة، وتضمن الإشارة إلى استمرار العمل فى المشروع ،والذى يتضمن أعمال تكاسى وتدبيش وتبطين خراساني، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية والحد من هدر النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسية وفروعها، بجانب المساهمة فى تحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن تقليل تكليفات الصيانة وأعمال التطهير الدورية للترع.

ووجه المحافظ بإعداد تقارير بصفة دورية ومستمرة متضمنة الموقف التنفيذى للمشروع من نسب التنفيذ والأطوال التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والمعوقات"إن وُجدت"للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، مشدداً على على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور مشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات فى مهدها،تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية.

ومن جانبه أوضح المهندس جمال عبد الفتاح وكيل الوزارة أنه نسب تنفيذ المشروع تعتبر جيدة جدا وحسب التوقيتات المحددة ضمن البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع ، مشيرا إلى أنه باقى العمليات التى وفرت لها الدولة الاعتمادات اللازمة جارى طرحها وإسنادها للمقاولين، حيث تبلغ حوالى 100 كم أخرى ليصل إجمالى العمليات المدرجة فى خطة الدولة بدائرة المحافظة إلى 290 كم.