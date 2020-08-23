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محافظ المنيا يتابع أعمال المرحلة الأولى لتطوير وترميم القباب الأثرية بالبهنسا .. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:02 م
محافظ المنيا يتابع أعمال المرحلة الأولى لتطوير وترميم القباب الأثرية بالبهنسا .. صور محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الأحد، أعمال المرحلة الأولى لتطوير وترميم القباب الأثرية بمنطقة البهنسا بمركز بنى مزار، وذلك للوقوف على آخر مستجدات التطوير، ونسب تنفيذ الأعمال للمشروع، الذى يتضمن أعمال درء الخطورة والترميم ورفع كفاءة القباب .

 

رافق المحافظ خلال جولته بالمنطقة العميد أنور عدلى مدير المشروعات بالشركة الوطنية المنفذة لأعمال التطوير والترميم، وإسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، والدكتور ثروت الأزهرى مدير السياحة بالمحافظة، وسلامة زهران مدير عام آثار البهنسا.

 

وقال المحافظ، إن منطقة آثار البهنسا تمثل أهمية تاريخية ودينية لاحتوائها على العديد من آثار العصور التاريخية بداية من العصر الفرعونى وانتهاءً بالعصر الإسلامى، مشيرًا إلى أن المنطقة تستقبل زوار من داخل مصر، وكذلك سائحين من عدد من دول شرق آسيا.

 

من جانبه، أوضح العميد أنور عدلى، مدير مشروعات بالشركة الوطنية المنفذة لأعمال التطوير والترميم، أن أعمال المرحلة الأولى لمشروع درء الخطورة والترميم ورفع كفاءة القباب الأثرية تتضمن تطوير ورفع كفاءة عدد 14 قبة، والتى بدأ العمل بها خلال شهر أغسطس وتنتهى خلال 8 أشهر، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من الأعمال ستشمل تطوير المنطقة بأكملها، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار والخدمات السياحية بها.

 

هذا وتقع منطقة آثار البهنسا على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار وهى مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الرومانى، وتلقب بالبقيع الثانى لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامى.

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